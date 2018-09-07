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Неизвестный на BMW X6 ограбил в центре Москвы водителя Lexus
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Неизвестный на BMW X6 ограбил в центре Москвы водителя Lexus 

Агентство «Москва» 12 минут назад
Столичная полиция возбудила уголовное дело после ограбления водителя автомобиля Lexus в Таганском районе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, вечером 6 сентября полиции стало известно о происшествии в Николоямском пер. «Неустановленное лицо с переднего сидения автомобиля Lexus LX-450 открыто похитило сумку, принадлежащую гражданину 1964 г. рождения, в которой находились документы и 610 тыс. руб. После этого скрылось на автомобиле BMW X6», — сообщили в пресс-службе.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о грабеже, устанавливается личность преступника.
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