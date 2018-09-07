Парашютист едва не угодил под колеса автомобиля

Десантный парашют Д-6 — отличная штука для новичков и бывалых вояк. У него есть лишь один недостаток (а в случае с «зелеными» учениками это, скорее, достоинство) — он неуправляем. В результате приземление во многом зависит от сноровки, ветра и случая.

В Ставропольском крае это едва не привело к трагедии. Парашютиста отнесло прямо к дороге, и он едва не попал под машину. На глазах у изумленных пассажиров автомобиля мужчину протащила за куполом по асфальту. Забавно, что водитель не стал реагировать на предложение пассажирки помочь несчастному — дескать, сам справится.

Правильно, он же десантник!