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Парашютист едва не угодил под колеса автомобиля
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Парашютист едва не угодил под колеса автомобиля 

Quto.ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: Quto.ru
Десантный парашют Д-6 — отличная штука для новичков и бывалых вояк. У него есть лишь один недостаток (а в случае с «зелеными» учениками это, скорее, достоинство) — он неуправляем. В результате приземление во многом зависит от сноровки, ветра и случая.
В Ставропольском крае это едва не привело к трагедии. Парашютиста отнесло прямо к дороге, и он едва не попал под машину. На глазах у изумленных пассажиров автомобиля мужчину протащила за куполом по асфальту. Забавно, что водитель не стал реагировать на предложение пассажирки помочь несчастному — дескать, сам справится.
Правильно, он же десантник!
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