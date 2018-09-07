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Continental провели исследования самых важных 12 метров
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Continental провели исследования самых важных 12 метров 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: Car.ru
Международная компания напомнила водителям о том, что на влажной дороге тормозной путь разительно отличается от тормозного пути на сухой дороге.
Так, машины, тормозившие при 100 километров в час на сухой дороге, останавливались за 36 метров, а машины, тормозившие на влажной — за 48.
Такая большая разница была выявлена при тестах шин с максимальной длиной протекторов на немецких дорогах. Специалисты компании также указывают на то, что в дождь и снегопад видимость резко снижается, что может привести к ошибке оценки расстояния со стороны водителя.
Кроме того, исследования выявили масштабную разницу снижении сцепления шин с асфальтом между шинами с разной глубиной протекторов в условиях повышенной влажности. То есть, если шины с глубиной протекторов 3 мм становятся на целых 25% менее эффективными, то шины с глубиной протекторов 1,6 мм становятся менее эффективными на 45% при торможении на влажной дороге.
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