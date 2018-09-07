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Четыре человека пострадали в ДТП на севере Карелии
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Четыре человека пострадали в ДТП на севере Карелии 

Карельские вести + ещё 1 20 минут назад
Фото: Карельские вести
За рулем автомобилей находились пенсионеры.
В Костомукше на 213-м километре автодороги Кочкома-Госграница вчера, 6 сентября, произошло столкновение двух автомобилей.
По информации ГИБДД, в 14:05 водитель автомобиля «Тойота» при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю «Дэу», допустив с ним столкновение. В результате происшествия пострадали оба водителя, мужчины 61 и 60 лет, и пассажиры «Дэу» — 37-летняя женщина и 38-летний мужчина. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
По материалам: ptzgovorit.ru
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