Четыре человека пострадали в ДТП на севере Карелии

За рулем автомобилей находились пенсионеры. В Костомукше на 213-м километре автодороги Кочкома-Госграница вчера, 6 сентября, произошло столкновение двух автомобилей. По информации ГИБДД, в 14:05 водитель автомобиля « Тойота » при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю «Дэу», допустив с ним столкновение. В результате происшествия пострадали оба водителя, мужчины 61 и 60 лет, и пассажиры «Дэу» — 37-летняя женщина и 38-летний мужчина. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение. По материалам: ptzgovorit.ru