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«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
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«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели 

Рамблер 17 часов назад
Фото: Youtube
В Москве байкер на полной скорости врезался в авто и перелетел его, несколько раз прокрутившись в воздухе. Несмотря на такое жесткое столкновение, парень отделался лишь легкими травмами.
Ночью в Москве, на улице Кухмистерова произошло ДТП: «двенашка» влетела в «Ленд Крузер». Постарадали четыре человека. Хотя их число могло быть больше — машины чуть не вынесло на тротуар с людьми.
На Новоарбатском мосту произошла крупная авария с участием минимум трех машин.
По данным телеканала «Москва 24», пострадал один человек.
Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Тюмени и попало на запись видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Информацию подтвердили в Госавтоинспекции по Тюменской области.
Два маршрутных такси попали в аварию с мусоровозом в Омске.
Об этом ТАСС проинформировали в управлении МВД по региону. Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, 15 получили травмы различной степени тяжести.
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