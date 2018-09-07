«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели

В Москве байкер на полной скорости врезался в авто и перелетел его, несколько раз прокрутившись в воздухе. Несмотря на такое жесткое столкновение, парень отделался лишь легкими травмами.

Ночью в Москве, на улице Кухмистерова произошло ДТП: «двенашка» влетела в «Ленд Крузер». Постарадали четыре человека. Хотя их число могло быть больше — машины чуть не вынесло на тротуар с людьми.

На Новоарбатском мосту произошла крупная авария с участием минимум трех машин.

По данным телеканала «Москва 24», пострадал один человек.

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Тюмени и попало на запись видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Информацию подтвердили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

Два маршрутных такси попали в аварию с мусоровозом в Омске.