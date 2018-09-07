В Приморье школьник на Lexus сбил девочку и протащил ее под кузовом

Пятнадцатилетний школьник сбил девочку на пешеходном переходе в Дальнегорске. Информация об этом появилась в сообществе «Безумный Владивосток», сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что школьник находился за рулем внедорожника Lexus . Подъезжая к пешеходному переходу, водитель не сбросил скорость и сбил переходившую по зебре девятиклассницу.

После этого, как утверждают очевидцы, подросток «протащил ее пару метров под кузовом авто, помог ей выбраться из-под машины и со словами „я спешу в ШКОЛУ“ покинул место ДТП».

Другая информация о происшествии не приводится.