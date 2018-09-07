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В Приморье школьник на Lexus сбил девочку и протащил ее под кузовом
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В Приморье школьник на Lexus сбил девочку и протащил ее под кузовом 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Пятнадцатилетний школьник сбил девочку на пешеходном переходе в Дальнегорске. Информация об этом появилась в сообществе «Безумный Владивосток», сообщает PRIMPRESS.
Отмечается, что школьник находился за рулем внедорожника Lexus. Подъезжая к пешеходному переходу, водитель не сбросил скорость и сбил переходившую по зебре девятиклассницу.
После этого, как утверждают очевидцы, подросток «протащил ее пару метров под кузовом авто, помог ей выбраться из-под машины и со словами „я спешу в ШКОЛУ“ покинул место ДТП».
Другая информация о происшествии не приводится.
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