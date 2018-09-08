Каким будет автомобиль через 100 лет

В прошлом столетии, люди даже представить себе не могли, что будут такие автомобили, которые есть сейчас у нас.

Это электрокары или автомобили работающие на солнечных батареях. 100 лет назад о таком даже не мечтали. Исходя из этого появляется вопрос какие же будут машины через 100 лет.

Существует большая вероятность того, что машины перестанут ездить по дорогам, а начнут летать и у них не будет вредных выхлопов.

Транспорт будущего должен быть самыми безопасными для пассажиров. К примеру есть все шансы, что машина будущего не будет нуждаться водителе, так как будут специальные системы управления транспортных средств.

Также можно предположить тот факт, что машина будущего будет выполнена из сверхпрочного материала, который не будет подвергаться разрушению в случае столкновения.