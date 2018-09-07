Удмуртия получит новые школьные автобусы и машины для «скорой»

Удмуртия получит 6 новых автомобилей скорой медицинской помощи и 12 школьных автобусов. Вся техника — российского производства. Согласно распоряжению Правительства России от 5 сентября 2018 года, автомобили и автобусы поставят в республику до конца 2018 года.

Три автомобиля скорой с вагонной компоновкой, полным приводом и стандартным исполнением. Два — с задним приводом (монопривод) и северным исполнением и еще один — полный привод, северное исполнение.

Также в республику поступят школьные автобусы в разном исполнении и разной вместимостью. Вместимостью 10 — 12 человек — 4 автобуса, 13 — 20 человек — 1 автобус, 21 — 24 человек — 6 автобусов и 25 — 31 человек — 1 автобус.

Уточняется, что 85 субъектов России в целом получат 895 автомобилей «скорой » и 1 327 школьных автобусов.