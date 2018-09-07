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Беспилотный автомобиль с глазами предупредит об опасности на дороге
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Беспилотный автомобиль с глазами предупредит об опасности на дороге 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Помните мультфильм «Тачки»? Антропоморфные автомобили становятся реальностью: компания Jaguar Land Rover представила концепт беспилотного автомобиля с «человеческими» глазами, который будет сообщать людям о своем приближении.
«Увидев» пешехода впереди, автомобиль начнет тормозить и подаст сигнал человеку, что дорогу можно безопасно переходить. Свои сообщения машина будет передавать глазами, которые могут наводить взгляд на пешехода.
Идею для создания такого авто авторы почерпнули из реальной жизни: водители часто жестами и мимикой показывают пешеходам, что пропускают их на дороге.
Автомобиль с глазами — часть серии экспериментов отделения Future Mobility компании Jaguar Land Rover, которые посвящены поиску способов обеспечить доверие людей к беспилотным автомобилям / © Dezeen
Авторы концепта хотят узнать, действительно ли людям важна и полезна информация о намерениях беспилотной машины или это просто способ повысить уровень доверия к технологической новинке. Стоит отметить, что доверие, вероятно, могло уменьшиться после весенней катастрофы, когда беспилотник Uber сбил насмерть женщину.
©Dezeen
Jaguar Land Rover сотрудничала с психологами во время разработки прототипа автомобиля с глазами, чтобы понять, как можно повысить уровень доверия людей к машине.
©Dezeen
Прототип дружелюбного автомобиля уже испытали в городе Ковентри, в Англии. Тестирование проводилось в рамках проекта Autodrive, поддерживаемого британским правительством. Проект направлен на скорейшее принятие в стране автономных технологий.
©Dezeen
Во время испытаний беспилотника специалисты фиксировали уровень доверия пешеходов к машине до и после того, как она сообщала им о своих намерениях при помощи глаз. В тестировании участвовали более 500 человек.
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