В Ростове сотрудники ДПС скрутили мужчину во время эвакуации автомобиля (видео) 

Сотрудники ГИБДД в Ростове-на-Дону не отдали машину владельцу, сразу же после его появления на месте нарушения. После того, как машина была погружена на эвакуатор за нарушения правил парковки рядом с вокзалом «Ростов Главный», на месте появился владелец автомобиля. Мужчина попросил вернуть ему машину и выписать штраф, однако сотрудники ГИБДД не выполнили его просьбу. Однако если собственник автомобиля вернулся, полицейские обязаны отдать автомобиль и выписать штраф. Водитель автомобиля залез на эвакуатор, пытаясь вернуть машину. В результате вместе с двумя сотрудниками ДПС мужчина упал с эвакуатора. После чего водителя скрутили. В полиции региона пока не прокомментировали инцидент.