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Мотоциклист без прав протаранил иномарку в центре Краснодаре
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Мотоциклист без прав протаранил иномарку в центре Краснодаре 

Новая Кубань + ещё 42 10 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 сентября — Новая Кубань. Авария произошла 15 сентября около десяти часов вечера.
29-летний молодой человек ехал за рулем мотоцикла «Лифан» по ул. Седина. При этом парень никогда не получал водительского удостоверения.
По предварительным данным, он двигался на небезопасной скорости и нарушил боковой интервал. В результате мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль «Ауди А5».
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что водитель мотоцикла получил травмы.
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