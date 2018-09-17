Мотоциклист без прав протаранил иномарку в центре Краснодаре

Краснодар. 17 сентября — Новая Кубань. Авария произошла 15 сентября около десяти часов вечера.

29-летний молодой человек ехал за рулем мотоцикла «Лифан» по ул. Седина. При этом парень никогда не получал водительского удостоверения.

По предварительным данным, он двигался на небезопасной скорости и нарушил боковой интервал. В результате мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль «Ауди А5».

В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что водитель мотоцикла получил травмы.