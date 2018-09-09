На камеры попал момент столкновения машин в массовом смертельном ДТП в Краснодаре. Видео

Напомним, авария с участием восьми авто произошла 7 сентября.

За несколько минут до полуночи на углу улиц Северной и Березанской столкнулись « Ауди » и такси « Датсун », затем участников аварии отбросило на другие машины. Итог — двое погибших, 25-летний водитель «Ауди» и 59-летний таксист, и четверо пострадавших.

Момент столкновения зафиксировали установленные на Северной камеры видеонаблюдения. Даже при плохом освещении видно, насколько сильным был удар — машины буквально раскидывает по проезжей части. Это подтверждают и свидетели, один из них писал в соцсетях, что осколки от поврежденных автомобилей были разбросаны на два квартала.