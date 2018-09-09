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На камеры попал момент столкновения машин в массовом смертельном ДТП в Краснодаре. Видео
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На камеры попал момент столкновения машин в массовом смертельном ДТП в Краснодаре. Видео 

За рулем Кубань + ещё 22 9 сентября 2018
Фото: За рулем Кубань
Напомним, авария с участием восьми авто произошла 7 сентября.
За несколько минут до полуночи на углу улиц Северной и Березанской столкнулись «Ауди» и такси «Датсун», затем участников аварии отбросило на другие машины. Итог — двое погибших, 25-летний водитель «Ауди» и 59-летний таксист, и четверо пострадавших.
Момент столкновения зафиксировали установленные на Северной камеры видеонаблюдения. Даже при плохом освещении видно, насколько сильным был удар — машины буквально раскидывает по проезжей части. Это подтверждают и свидетели, один из них писал в соцсетях, что осколки от поврежденных автомобилей были разбросаны на два квартала.
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