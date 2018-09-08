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В ДТП в Краснодаре погибли два человека
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В ДТП в Краснодаре погибли два человека 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП, произошедшем в Краснодаре в ночь на субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, на пересечении улиц Северной и Березанской, 25-летний водитель автомобиля Audi, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Datsun под управлением 59-летнего местного жителя, в результате чего произошло последующее столкновение еще шести автомобилей. В результате ДТП от полученных травм на месте погибли водители автомобилей Audi и Datsun, пострадали — водитель автомобиля Subaru, водитель Chevrolet, и два пассажира Datsun", — говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку.
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