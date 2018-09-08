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Что влияет на стоимость автомобиля с пробегом
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Что влияет на стоимость автомобиля с пробегом 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Прежде чем выставлять объявление о продаже автомобиля с конкретной ценой необходимо убедиться в том, что ее правильно установили.
Необходимо учитывать несколько факторов, это внешние экономические параметры. Также стоит понимать, что автомобиль 2001 года на порядок будет дешевле с аналогичной моделью 2018 года.
Во время оценки автомобиля во внимание необходимо брать целостность кузова, презентабельный внешний вид, состояние коробки передач, подвески, двигателя, а также и работоспособность электроники.
Пробег также влияет на стоимость автомобиля и является одним из важнейших параметров. Чем больше автомобиль проехал тем ниже его цена потому, что износ произошёл гораздо больше.
Также во время продажи автомобиля не нужно слишком стараться спрятать отрицательные моменты. Слишком избыточный тюнинг может вызвать сомнения потенциального покупателя и оттолкнуть его.
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