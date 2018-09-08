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Самые дорогие автомобили аукциона Bonhams в Гудвуде 2018
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Самые дорогие автомобили аукциона Bonhams в Гудвуде 2018 

Car.ru 31 минуту назад
Фото: Car.ru
Самые дорогие автомобили, которые порадовали голливудского гостя.
Автомобили вполне привлекательные они не имеют лишних деталей, но при этом стоят баснословных денег.
Aston Martin db4 GT zagato автомобиль 1961 года выпуска его номинальная цена составила 13 323861 долларов.
Alfa Romeo Grand Prix monoposto. Автомобиль 1932 года выпуска его же номинальная цена составила 60 70 838 доллары.
Маrch 8 4G Chevrolet RS GT Sport Prototype автомобиль 1984 года выпуска, номинальная цена осталась в секрете.
Bentley 4 1/2 литровая Tourer 1928 года выпуска также было продано по засекреченной цене.
BMW 507 19 57 года выпуска, этот автомобиль был продан за номинальную стоимость 5034692$.
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