Sion — электромобиль на солнечных батареях

В 2017 году немецкий стартап Sono Motors начал свою успешную деятельность, он разработал электрический семейный автомобиль Sion, приобрети его можно по предзаказу.

Особенность данного автомобиля является в том, что в нём встроено 330 монокристаллических фото гальванических панелей. Эти панели установлены для того, чтобы заряжать литий-ионные батареи на автомобиле. Таким образом машину нужно оставлять под открытым солнцем, для того чтобы автомобиль зарядился.

Заряда полного аккумулятора хватает на преодоление 30 км. Также производитель заявляет, что владелец автомобиля может приобрести дополнительные солнечные панели или же взять в аренду для того, чтобы заряжать транспортное средство.