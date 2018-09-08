В Саратове от удара у «Нивы» отлетело колесо

Минувшенй ночью в Заводском районе Саратова на пустующей улице Орджоникидзе столкнулись автомобили " Volkswagen Polo " и «Нива». От удара у последнего вылетело заднее колесо и погнулся чулок. На месте событий оказался журналист информационной службы «Саратов 24».

По словам водителя отечественного автомобиля, иномарка на огромной скорости влетела в него сзади, машина даже развернулась на месте. По каким причинам водитель «Volkswagen Polo» устроил аварию, выяснить не удалось: его вместе с пассажиркой увезли в больницу на машине «скорой помощи». По предварительной информации, они находились в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, все обстоятельства выясняются.

Напомним, вчера в Саратове произошло ещё одно страшное ДТП. На Усть-Курдюмском шоссе две машины столкнулись лоб в лоб. Спасателям с помощью гидравлического инструмента пришлось доставать пострадавшего из автомобиля.