Ещё
В Саратове от удара у «Нивы» отлетело колесо
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саратове от удара у «Нивы» отлетело колесо 

САРАТОВ24 29 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Минувшенй ночью в Заводском районе Саратова на пустующей улице Орджоникидзе столкнулись автомобили "Volkswagen Polo" и «Нива». От удара у последнего вылетело заднее колесо и погнулся чулок. На месте событий оказался журналист информационной службы «Саратов 24».
По словам водителя отечественного автомобиля, иномарка на огромной скорости влетела в него сзади, машина даже развернулась на месте. По каким причинам водитель «Volkswagen Polo» устроил аварию, выяснить не удалось: его вместе с пассажиркой увезли в больницу на машине «скорой помощи». По предварительной информации, они находились в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, все обстоятельства выясняются.
Напомним, вчера в Саратове произошло ещё одно страшное ДТП. На Усть-Курдюмском шоссе две машины столкнулись лоб в лоб. Спасателям с помощью гидравлического инструмента пришлось доставать пострадавшего из автомобиля.
САРАТОВ24: последние новости
Мужчину зажало внутри помятого автомобиля. Подробности ДТП на Усть-Курдюмском шоссе Лишенный прав саратовец устроил погоню на самодельном мотоцикле Из-за ДТП на Ново-Астраханском шоссе автолюбители встали в пробке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Газпрома» попал в ДТП118
Роковое знакомство: бесследно пропавших нашли на глубине11
Toyota в Японии приостановит работу
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели11
Школьник на Lexus сбил девочку в Приморье2
Видео
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение