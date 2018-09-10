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Корпоративные продажи автомобилей Kia в России в августе выросли на 69% — почти до 2,5 тыс. машин
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Корпоративные продажи автомобилей Kia в России в августе выросли на 69% — почти до 2,5 тыс. машин 

Агентство «Москва» + ещё 7 1 час назад
Фото: Car.ru
Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Корпоративные продажи Kia в августе выросли на 69% и составили 2 тыс. 494 автомобиля. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце возросла до 13,2% от общего объема продаж автомобилей Kia в России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за восемь месяцев 2018 г. корпоративным клиентам было реализовано 18 тыс. 822 машины. Всего в августе российские дилеры Kia реализовали 18 тыс. 857 автомобилей, что на 25,3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 г. в России было продано 148 тыс. 575 автомобилей Kia, что на 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.
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