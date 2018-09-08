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Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
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ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто 

Рамблер 20 часов назад
В акватории Керченского пролива сорвавшийся с якоря плавкран врезался в опору Крымского моста, погнул несколько метров барьерного ограждения и повредил одну мачту освещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
«Примерно в 8.30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения. Сейчас плавкран находится на безопасном расстоянии от моста», — отметили в инфоцентре.
Движение на одном из участков Крымского моста временно ограничили.
«На трассе А-290 на транспортном переходе ограничена скорость движения до 40 км/ч в связи с усилением ветра в Керченском проливе. По левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в сторону Керчи временно ограничено», — отмечается в сообщении.
Специалисты эксплуатационной службы моста проводят диагностику состояния сооружения.
Предполагается, что для замены мачты освещения и барьерного ограждения потребуется около 6-8 часов. Специалисты смогут начать работы только после того, как завершится шторм. По данным метеослужб, скорость восточного ветра в Керченском проливе достигает 12-17 м/с, при порывах до 20 м/с, высота волн — 1,3-2 м.
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