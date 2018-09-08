Сорвался с якоря: плавкран протаранил Крымский мост

Во время шторма плавучий кран не удержался на якоре и протаранил Крымский мост. Стрелой повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. В результате инцидента на Крымском мосту введены ограничения движения и скорости. Для устранения повреждений, по предварительным данным, понадобится около 6-8 часов.

В Керченском проливе в субботу утром плавучий кран сорвался с якоря и протаранил автодорожную часть Крымского моста. В результате происшествия было повреждено барьерное ограждение и мачта освещения транспортного перехода.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань», плавкран стоял на якоре на удалении от моста в связи со штормовым предупреждением.

«В акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, находившийся на якорной стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. В 6.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером). Стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. На месте находятся специалисты эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе местным СМИ.

На данный момент движение по Крымскому мосту ведется в штатном режиме.

В связи с усилением ветра в Керченском проливе на трассе А-290 по Крымскому мосту действует ограничение скорости до 40 км/ч, движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения повреждений инцидента.

Для буксировки плавкрана прибыл буксир строителей со стороны Азовского моря. Работа по ликвидации последствий инцидента на море была осложнена штормовыми условиями. Однако примерно в 8.30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения. На данный момент он находится на безопасном расстоянии от моста.

По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более шести-восьми часов. Однако к работам можно будет приступить только после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение. Однако по данным метеорологов штормовые условия сохранятся в течение дня.

Это происшествие не единственное, связанное с Керченским проливом. Год назад в Краснодарском крае в районе порта «Кавказ» произошло ДТП, жертвами которого стали сотрудники компании «Таманьнефтегаз». Около восьми утра 25 августа автобус с 51 рабочими двигался в районе промышленного поселка Волна.

По неизвестным пока причинам в районе строящегося пирса предприятия «Таманьнефтегаз» транспортное средство рухнуло в Керченский пролив с высоты четырех метров и быстро пошло ко дну. В трагедии погибли 21 человек, еще 30 были госпитализированы.

Сразу после инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование трагедии поручено Главному следственному управлению СКР . Затем в деле появилась вторая статья — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Тогда предполагалось, что причиной трагедии могла стать неисправность тормозной системы. Водитель Карапет Микаелян также рассказал, что неполадки возникли, когда он отъезжал от пирса. Он сообщил, что пытался «затормозить коробкой передач, всю ее сжег». Водитель попробовал затормозить ручным тормозом, но тяжелая машина продолжала нестись дальше.

В ходе следствия Микаелян признал свою вину по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Суд приговорил его к лишению свободы на срок 4 года и 6 месяцев.