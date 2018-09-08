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Господдержка спроса на автомобили в 2019 году составит 10 млрд рублей
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Господдержка спроса на автомобили в 2019 году составит 10 млрд рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Порядка 10 миллиардов рублей намерен в следующем году потратить Минпромторг России на поддержку спроса на автомобили, собранные в России. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"В следующем году это будет около 10 миллиардов рублей в базовых параметрах", — сообщил министр.
Напомним, ранее ведомство уже сообщало о том, что продолжит в следующем году поддерживать спрос на авто. В последние годы это делалось за счет льготных кредитов. В нынешнем году в рамках программы «Семейный автомобиль» продали 52 тыс. автомобилей, а по программе «Первый автомобиль» — 44 тыс. машин. Эти программы господдержки уже завершены.
В следующем году, по прогнозу министерства, выпуск автомобилей в России вырастет на 15%, а объемы их продаж на 10%.
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