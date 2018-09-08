SsangYong прилег задним колесом на Subaru в массовом ДТП в Ростове‐на‐Дону

ДТП с участием пяти машин случилось на перекрестке Буденновского проспекта и улицы Варфоломеева в Ростове-на-Дону. Фотографии выложили в паблике «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».

Hyundai. Авария произошла 8 сентября в 15:19. По предварительным данным, 38-летний водитель BMW врезался в SsangYong . От удара тот прилег задним колесом на припаркованный Subaru . Последний откатился и вовлек в ДТП Renault

В аварии пострадали два пассажира SsangYong.

По словам очевидцев, травмы получил пешеход. Его увезли на машине скорой помощи.