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SsangYong прилег задним колесом на Subaru в массовом ДТП в Ростове‐на‐Дону
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SsangYong прилег задним колесом на Subaru в массовом ДТП в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ДТП с участием пяти машин случилось на перекрестке Буденновского проспекта и улицы Варфоломеева в Ростове-на-Дону. Фотографии выложили в паблике «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла 8 сентября в 15:19. По предварительным данным, 38-летний водитель BMW врезался в SsangYong. От удара тот прилег задним колесом на припаркованный Subaru. Последний откатился и вовлек в ДТП Renault и Hyundai.
В аварии пострадали два пассажира SsangYong.
По словам очевидцев, травмы получил пешеход. Его увезли на машине скорой помощи.
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