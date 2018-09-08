Появился ТОП-5 самых странных автомобилей

Для машины внешний вид важен как никогда. Однако есть транспорт, который своим обликом у многих окружающих вызывает замешательство.

Эксперты составили свою пятерку таких автомобилей. И наверху ее находится концепт OSI Silver Fox 1967 года выпуска внешне напоминающий катамаран.

Такая конструкция была задумана для повышения аэродинамических характеристик автомобиля. Между прочим, с литровым мотором машина могла разгоняться до приличных 250 километров в час.

На втором месте идет Firebird 1 XP-21. На этот автомобиль конструкторы решили поставить реактивный мотор, что было слишком опасно.

Третьей является дизайнерская машина Lovos, сконструированная по заказу BMW . Корпус этого транспорта «соткан» из 260 металлических панелей, каждая из которой выполняла функцию фотоэлемента.

Замыкает ТОП-5 Italcorsca / Tarf II. Эта машина напоминающая самолет была создана для побития рекорда скорости и приводилась в движение двумя рычагами.