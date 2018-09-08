Появился ТОП-5 самых странных автомобилей 

Для машины внешний вид важен как никогда. Однако есть транспорт, который своим обликом у многих окружающих вызывает замешательство.
Эксперты составили свою пятерку таких автомобилей. И наверху ее находится концепт OSI Silver Fox 1967 года выпуска внешне напоминающий катамаран.
Такая конструкция была задумана для повышения аэродинамических характеристик автомобиля. Между прочим, с литровым мотором машина могла разгоняться до приличных 250 километров в час.
На втором месте идет Firebird 1 XP-21. На этот автомобиль конструкторы решили поставить реактивный мотор, что было слишком опасно.
Третьей является дизайнерская машина Lovos, сконструированная по заказу BMW. Корпус этого транспорта «соткан» из 260 металлических панелей, каждая из которой выполняла функцию фотоэлемента.
Замыкает ТОП-5 Italcorsca / Tarf II. Эта машина напоминающая самолет была создана для побития рекорда скорости и приводилась в движение двумя рычагами.