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Эксперты назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса
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Эксперты назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса 

RT на русском + ещё 1 9 минут назад
Стали известны самые популярные в России автомобили премиум-класса за август 2018 года. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
В отчётный период продано более 13 тыс. моделей, что почти на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Первое место занимает немецкий производитель Mercedes-Benz, на долю которого пришлось не менее 3,1 тыс. машин.
На второй строчке — BMW с 3 тыс. проданных автомобилей.
Далее следуют Lexus и Audi.
Ранее URA.RU сообщало, что названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.
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