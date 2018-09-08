Эксперты назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса

Стали известны самые популярные в России автомобили премиум-класса за август 2018 года. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В отчётный период продано более 13 тыс. моделей, что почти на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Первое место занимает немецкий производитель Mercedes-Benz , на долю которого пришлось не менее 3,1 тыс. машин.

На второй строчке — BMW с 3 тыс. проданных автомобилей.

Ранее URA.RU сообщало, что названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.