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Лихач на BMW протаранил остановку с людьми в Одессе
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Лихач на BMW протаранил остановку с людьми в Одессе 

ТК «Звезда» + ещё 1 7 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Автомобиль BMW двигался на высокой скорости на красный свет и столкнулся с автомобилем Skoda.
Автомобиль BMW на большой скорости врезался в автомобиль Skoda, в результате чего три человека погибли, еще пять пострадали.
По данным портала Думская, который ссылается на пресс-службу ГУ Нацполиции в Одессе, ДТП произошло на Фонтанской улице. От столкновения машины отбросило в разные стороны.
Очевидцы отмечают, что на перекрестке не работал светофор, что могло стать причиной аварии. Однако на записи видеорегистратора одного из водителей видно, как BMW на скорости проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Кроме того, как сообщает портал, автомобиль от удара отбросило на остановку с людьми. За рулем иномарки сидел 27-летний одессит.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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