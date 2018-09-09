Ещё
Назван ТОП-10 самых угоняемых машин в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван ТОП-10 самых угоняемых машин в России 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Не секрет, что угонщики автомобилей имеют свои предпочтения, которые узнали эксперты.
Они собрали десятку автомобилей, наиболее популярных среди злоумышленников в первом полугодии 2018 года. Интересно, что в составленном списке присутствует сразу 5 представителей Lada.
Лидером по числу угонов является Hyundai Solaris. За первые 6 месяцев правоохранители зарегистрировали 600 фактов кражи данного автомобиля.
На втором месте находится Kia Rio. За упомянутый выше период угнали 450 единиц этого популярного седана.
Чуть меньше неправомерных действий приходится на Lada 2107. Статистика говорит о том, что из под контроля автовладельцев выбыло 400 единиц.
На четвертом месте расположилась Toyota Camry. В руки преступников перешло 390 автомобилей.
Замыкает список ВАЗ 2110, по которому зафиксировано меньше всего угонов. Всего в полицию поступило 190 заявлений по данному автомобилю.
Car.ru: последние новости
Самые дорогие автомобили аукциона Bonhams в Гудвуде 2018 Появился ТОП-5 самых странных автомобилей Рекордные показатели: SUZUKI объявляет результаты продаж в августе 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось новое видео ЧП с Крымским мостом131
Водитель на иномарке в Москве задавил обидчиков94
Автомобиль врезался в группу пешеходов в Москве7
7 роковых ошибок при езде на «механике»2
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто472
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение