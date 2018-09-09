Назван ТОП-10 самых угоняемых машин в России

Не секрет, что угонщики автомобилей имеют свои предпочтения, которые узнали эксперты.

Они собрали десятку автомобилей, наиболее популярных среди злоумышленников в первом полугодии 2018 года. Интересно, что в составленном списке присутствует сразу 5 представителей Lada

Лидером по числу угонов является Hyundai Solaris. За первые 6 месяцев правоохранители зарегистрировали 600 фактов кражи данного автомобиля.

На втором месте находится Kia Rio. За упомянутый выше период угнали 450 единиц этого популярного седана.

Чуть меньше неправомерных действий приходится на Lada 2107. Статистика говорит о том, что из под контроля автовладельцев выбыло 400 единиц.

На четвертом месте расположилась Toyota Camry. В руки преступников перешло 390 автомобилей.