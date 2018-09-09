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Муж снял вирусный ролик, как его жена рожала в движущейся машине
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Муж снял вирусный ролик, как его жена рожала в движущейся машине 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Женщина родила в машине, когда супруг вёз её в клинику. При этом мужчине удалось заснять на видео процесс появления малыша, сообщает Daily Mail.
Видео всего несколько дней, однако оно быстро набирает популярность. Мужчина едет за рулём и одной рукой снимает, как на переднем сиденье рожает его жена.
Супруга переживает и кричит, а вот отец семейства, как кажется, вдохновлён происходящим. В конце ролика мама берёт на руки малыша, а автомобиль сворачивает к роддому.
Известно, что роженице 25 лет. Для неё это уже пятый малыш. Стоит отметить, что предыдущие четыре ребёнка также сидели в машине.
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