Муж снял вирусный ролик, как его жена рожала в движущейся машине

Женщина родила в машине, когда супруг вёз её в клинику. При этом мужчине удалось заснять на видео процесс появления малыша, сообщает Daily Mail.

Видео всего несколько дней, однако оно быстро набирает популярность. Мужчина едет за рулём и одной рукой снимает, как на переднем сиденье рожает его жена.

Супруга переживает и кричит, а вот отец семейства, как кажется, вдохновлён происходящим. В конце ролика мама берёт на руки малыша, а автомобиль сворачивает к роддому.

Известно, что роженице 25 лет. Для неё это уже пятый малыш. Стоит отметить, что предыдущие четыре ребёнка также сидели в машине.