Пенсионерка погибла в столкновении пикапа с кроссовером под Воронежем

Около семи утра 8 сентября на трассе в Рамонском районе в ДТП попали пикап Ford Ranger и кроссовер KIA Sorento, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

50-летняя женщина-водитель пикапа не выдержала дистанцию и врезалась в попутный кроссовер под управлением 48-летней жительницы Псковской области. На месте аварии погибла 64-летняя пассажирка KIA Sorento. 17-летняя пассажирка кроссовера, а также водитель и 54-летний пассажир пикапа с травмами попали в больницу.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.