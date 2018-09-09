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Пенсионерка погибла в столкновении пикапа с кроссовером под Воронежем
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Пенсионерка погибла в столкновении пикапа с кроссовером под Воронежем 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Около семи утра 8 сентября на трассе в Рамонском районе в ДТП попали пикап Ford Ranger и кроссовер KIA Sorento, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
50-летняя женщина-водитель пикапа не выдержала дистанцию и врезалась в попутный кроссовер под управлением 48-летней жительницы Псковской области. На месте аварии погибла 64-летняя пассажирка KIA Sorento. 17-летняя пассажирка кроссовера, а также водитель и 54-летний пассажир пикапа с травмами попали в больницу.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
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