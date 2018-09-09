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В России зарегистрировано 12 тысяч люксовых автомобилей
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В России зарегистрировано 12 тысяч люксовых автомобилей 

Car.ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: Car.ru
Такие данные были выведены специалистами по состоянию на 1 июля 2018 года.
Например, исследователи узнали, что россияне владеют почти четырьмя тысячами представителями Bentley. На языке цифр это составляет почти 33 процента.
Вторыми по численности являются автомобили из семейства Mercedes-Maybach. В распоряжении отечественных владельцев находится около 3 тысяч машин, что равно четверти сегмента транспорта соответствующего класса.
Дальше идут автомобили от Maserati. В целом по стране этих автомобилей насчитывается примерно 1 тысячу 400 экземпляров.
Кроме того, порог в 1000 единиц преодолели представители Rolls-Royse, которых насчитывается одна тысяча двести штук. Если верить статистике, то на британский бренд приходится каждый десятый люксовый автомобиль.
По географии присутствия машин класса люкс лидером является Москва. Дальше по количеству таких автомобилей примерно равные показатели имеют Санкт-Петербург и Подмосковье.
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