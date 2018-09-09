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В Петербурге BMW столкнулся с автобусом, есть погибшие
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В Петербурге BMW столкнулся с автобусом, есть погибшие 

Газета.Ru + ещё 13 3 часа назад
В Санкт-Петербурге автомобиль BMW столкнулся с автобусом, в результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.
Отмечается, что авария произошла около 19 часов на Шлиссельбургском проспекте у дома 23.
"По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ", — сказал представитель.
В результате ДТП погибли три пассажира BMW. Уточняется, что среди пассажиров автобуса есть пострадавшие, их число и состояние уточняется.
Ранее сообщалось, что в Петербурге машина скорой помощи врезалась в дом из-за того, что у водителя остановилось сердце.
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