В Петербурге BMW столкнулся с автобусом, есть погибшие

В Санкт-Петербурге автомобиль BMW столкнулся с автобусом, в результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.

Отмечается, что авария произошла около 19 часов на Шлиссельбургском проспекте у дома 23.

"По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ", — сказал представитель.

В результате ДТП погибли три пассажира BMW. Уточняется, что среди пассажиров автобуса есть пострадавшие, их число и состояние уточняется.

Ранее сообщалось, что в Петербурге машина скорой помощи врезалась в дом из-за того, что у водителя остановилось сердце.