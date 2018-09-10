Исследование: Ford Focus стал самым популярным автомобилем у москвичей

Ford Focus стал самым популярным автомобилем у москвичей по состоянию на июль 2018 г., сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Аналитическое агентство «Автостат» уже сообщало о том, что на Москву и Московскую область суммарно приходится 15% российского парка легковых автомобилей. В количественном выражении это составляет 6,4 млн единиц. При этом модельная структура парка в обоих субъектах РФ отличается. Так, в парке Москвы самым распространенным автомобилем является Ford Focus, который по состоянию на 1 июля 2018 г. числится в объеме 88,3 тыс. экземпляров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что далее в наличии машин у жителей столицы тоже следуют иномарки: Hyundai Solaris (86,9 тыс. штук), Kia Rio (76,4 тыс. штук) и Skoda Octavia (70 тыс. штук). Замыкает же пятерку лидеров московского автопарка седан Lada 2107, которого насчитывается в количестве 56,9 тыс. машин.

«А вот в парке Московской области отечественная модель лидирует — тут насчитывается 70,9 тыс. автомобилей Lada 2107. За ней следуют Kia Rio (67 тыс. штук) и лидер московского парка — Ford Focus (66,3 тыс. штук). Также на дорогах Подмосковья можно часто встретить и Hyundai Solaris (63,1 тыс. штук). А последним в топ-5 здесь финиширует еще один отечественный седан — Lada 2106 (52,2 тыс. штук)», — добавили в пресс-службе.