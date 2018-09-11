Автомобиль сбил двухлетнего ребёнка в Челябинске

Двухлетний ребёнок пострадал при наезде автомобиля в Челябинске, сообщают в городском отделе ГИБДД

Инцидент напротив дома № 14 на улице Заслонова (Локомотивный) зафиксировали 10 сентября в 19:15. По информации сотрудников Госавтоинспекции, женщина за рулём автомобиля « Лада Приора» двигалась по дворовому проезду задним ходом и наехала на мальчика, гулявшего с матерью. У ребёнка диагностировали травму ноги.

Напомним, ранее в Челябинске в ДТП пострадала восьмимесячная девочка: ребёнок находился на руках у матери в машине и получил травму головы в момент столкновения двух автомобилей.