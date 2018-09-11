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Автомобиль сбил двухлетнего ребёнка в Челябинске
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Автомобиль сбил двухлетнего ребёнка в Челябинске 

АиФ + ещё 7 51 минуту назад
Фото: АиФ
Двухлетний ребёнок пострадал при наезде автомобиля в Челябинске, сообщают в городском отделе ГИБДД.
Инцидент напротив дома № 14 на улице Заслонова (Локомотивный) зафиксировали 10 сентября в 19:15. По информации сотрудников Госавтоинспекции, женщина за рулём автомобиля «Лада Приора» двигалась по дворовому проезду задним ходом и наехала на мальчика, гулявшего с матерью. У ребёнка диагностировали травму ноги.
Напомним, ранее в Челябинске в ДТП пострадала восьмимесячная девочка: ребёнок находился на руках у матери в машине и получил травму головы в момент столкновения двух автомобилей.
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