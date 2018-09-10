Продажи автомобилей Nissan в России в январе-августе выросли на 7% — до 50 тыс. машин

Продажи автомобилей Nissan в России в январе-августе 2018 г. выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., составив 50 тыс. 106 машин. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«По итогам восьми месяцев 2018 г. в России было продано 50 тыс. 106 автомобилей Nissan, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в августе 2018 г. было продано 7 тыс. 108 автомобилей. Это на 21% больше, чем в аналогичный период в 2017 г. По продажам всех автопроизводителей в России Nissan занял седьмое место.