Мгновенная смерть: автомобиль сбил стоящего на дороге водителя в Краснодаре 

В Краснодаре неподалеку от торгового центра «Красная площадь» на дороге сломалась «ГАЗель» — происшествие произошло вчера, 10 сентября.
Водитель грузовика вышел из кабины и встал позади своей машины. В этот момент его сбил легковой автомобиль, буквально впечатав 19-летнего парня в кузов, перед которым он находился, что привело к мгновенной смерти.
Второй участник ДТП, водитель машины Opel, получил травмы и был доставлен в больницу. Именно он, по информации сотрудников ДПС, является основным виновником аварии, поскольку «не выдержал безопасный боковой интервал».