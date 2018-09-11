Мгновенная смерть: автомобиль сбил стоящего на дороге водителя в Краснодаре

В Краснодаре неподалеку от торгового центра «Красная площадь» на дороге сломалась «ГАЗель» — происшествие произошло вчера, 10 сентября.

Водитель грузовика вышел из кабины и встал позади своей машины. В этот момент его сбил легковой автомобиль, буквально впечатав 19-летнего парня в кузов, перед которым он находился, что привело к мгновенной смерти.