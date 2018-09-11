Ещё
Мгновенная смерть: автомобиль сбил стоящего на дороге водителя в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мгновенная смерть: автомобиль сбил стоящего на дороге водителя в Краснодаре 

Вести.Ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Краснодаре неподалеку от торгового центра «Красная площадь» на дороге сломалась «ГАЗель» — происшествие произошло вчера, 10 сентября.
Водитель грузовика вышел из кабины и встал позади своей машины. В этот момент его сбил легковой автомобиль, буквально впечатав 19-летнего парня в кузов, перед которым он находился, что привело к мгновенной смерти.
Второй участник ДТП, водитель машины Opel, получил травмы и был доставлен в больницу. Именно он, по информации сотрудников ДПС, является основным виновником аварии, поскольку «не выдержал безопасный боковой интервал».
Вести.Ru: последние новости
Автомобильная авария в Липецкой области. Погибли пять человек Водитель, которому стало плохо, сбил 6 человек на зебре в Пермском крае ДТП в Иркутске: один человек погиб, 10 пострадали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы кадры с места массового ДТП в Москве16
Новый Outlander получил рублевый ценник
Как могла бы выглядеть Lada «Ока» 2018?
Названы самые выгодные для покупки машины
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение