Дукалис попал в ДТП

Актер Сергей Селин попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на очевидца аварии сообщает местный портал MR7.

По словам собеседника издания, артист, наиболее известный исполнением роли капитана Анатолия Дукалиса в сериалах «Опера», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», попал в ДТП на площади Восстания. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным Пятого канала, Селин управлял внедорожником «Мицубиси», когда неподалеку от Московского вокзала в него сзади врезалась легковушка «Хендай Солярис».

Кроме роли Дукалиса Сергей Селин известен игрой в более чем 60 фильмах и сериалах. Среди них «Комедия строгого режима», «Операция "С новым годом"», «Шизофрения», «Осторожно, Задов! или Похождения прапорщика», «Выкрутасы» и «Корпоратив».