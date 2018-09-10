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Дукалис попал в ДТП
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Дукалис попал в ДТП 

Рамблер 10 сентября 2018
Актер Сергей Селин попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на очевидца аварии сообщает местный портал MR7.
По словам собеседника издания, артист, наиболее известный исполнением роли капитана Анатолия Дукалиса в сериалах «Опера», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», попал в ДТП на площади Восстания. В результате происшествия никто не пострадал.
По данным Пятого канала, Селин управлял внедорожником «Мицубиси», когда неподалеку от Московского вокзала в него сзади врезалась легковушка «Хендай Солярис».
Кроме роли Дукалиса Сергей Селин известен игрой в более чем 60 фильмах и сериалах. Среди них «Комедия строгого режима», «Операция "С новым годом"», «Шизофрения», «Осторожно, Задов! или Похождения прапорщика», «Выкрутасы» и «Корпоратив».
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