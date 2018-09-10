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У жителя Иглинского района сосед угнал автомобиль
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У жителя Иглинского района сосед угнал автомобиль 

ProComp.info 56 минут назад
20 августа — PROCOMP.INFO. У жителя Иглинского района угнали автомобиль. После обнаружения пропажи хозяин автомобиля заявил в полицию. Ориентировку о поиске машины марки «Рено Логан» получили все дежурные наряды ГИБДД.
Вскоре сотрудники обнаружили машину подходящую под описание на трассе Уфа-Оренбург.
Во время сближения с угнанным автомобилем, угонщик прибавил скорость и попытался скрыться, но вскоре он был блокирован. После остановки угонщика он вышел из автомобиля и попытался убежать, но его задержали, — сообщили в ГИБДД по республике Башкортостан.
Угон автомобиля совершил 18-летний житель из Булгаково, который уже был судим. Угонщик был нетрезвым, решил сесть в машину соседа. В данный момент он задержан, заведено уголовное дело.
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