У жителя Иглинского района сосед угнал автомобиль

20 августа — PROCOMP.INFO. У жителя Иглинского района угнали автомобиль. После обнаружения пропажи хозяин автомобиля заявил в полицию. Ориентировку о поиске машины марки « Рено Логан» получили все дежурные наряды ГИБДД

Вскоре сотрудники обнаружили машину подходящую под описание на трассе Уфа-Оренбург.

Во время сближения с угнанным автомобилем, угонщик прибавил скорость и попытался скрыться, но вскоре он был блокирован. После остановки угонщика он вышел из автомобиля и попытался убежать, но его задержали, — сообщили в ГИБДД по республике Башкортостан.

Угон автомобиля совершил 18-летний житель из Булгаково, который уже был судим. Угонщик был нетрезвым, решил сесть в машину соседа. В данный момент он задержан, заведено уголовное дело.