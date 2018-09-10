Южная Корея запретит около 20 000 автомобилей BMW из-за возгораний двигателей

14 августа. PROCOMP.INFO — Министерство транспорта Южной Кореи заявило, что запретит около 20 000 транспортных средств BMW на улицах, на фоне нарастающих общественных опасений по поводу возгораний двигателей.

Запрет наступил после того, как 27 двигателей загорелись в период с января по июль, что побудило подразделение BMW в Корее извиниться на прошлой неделе и отозвать 106 000 дизельных автомобилей, включая BMW 520d от 20 августа.

По словам министерства транспорта, на фоне общественных опасений по поводу безопасности, правительственный заказ затронет около 20 000 автомобилей BMW, которые являются частью отзыва, но еще не получили проверки безопасности.

«Я прошу владельцев автомобилей BMW, подлежащих отзыву, активно сотрудничать для предотвращения крупных аварий, несмотря на ваши неудобства», — сказал министр транспорта Ким Хён Ми на пресс-конференции.

Должностные лица немецкого автопроизводителя определили первопричину как дефекты в системе рециркуляции выхлопных газов, в то время как южнокорейское правительство проводит отдельное расследование по этому делу и планирует предпринять юридические действия в случае необходимости.