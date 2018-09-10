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Ростовская область вошла в пятерку регионов страны с самым большим числом автомобилей
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Ростовская область вошла в пятерку регионов страны с самым большим числом автомобилей 

Деловое сообщество 48 минут назад
Ростовская область заняло пятое место в рейтинге субъектов Российской Федерации с самым большим количеством автомобилей. Рейтинг был составлен на основе данных на начало июля текущего года аналитическим агентством «Автостат». На этот момент в регионе было зарегистрировано 1,3 млн машин, или же 3% от общего числа машин в стране.
Больше автомобилей лишь в Москве (3,7 млн ед.), Московской области (2,6 млн ед.), Краснодарском крае (1,8 млн руб.) и Санкт-Петербурге (1,7 млн ед.). В тоже время, «Автостат» сообщает, что Ростовская область находится в середине рейтинга, составленного на основе доступности покупки новой машины — лишь каждая пятая семья может купить авто в кредит. В течение пяти первых месяцев 2018 года в донском регионе было куплено новых машин на 20,1 млрд руб.
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