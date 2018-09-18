Кто тут главный? На нового сити-менеджера Костромы обрушилась масса проблем

Заявление о прекращении полномочий, которое направил в городскую думу прежний глава администрации Виктор Емец , стало шоком для костромичей. Шутка ли: в разгаре ремонтные кампании, перипетии с мостом и пассажирским транспортом. В отставку по собственному желанию бывший сити-менеджер отправился 6 июля, резюмировав: «Я уверен, что все начатые проекты в городе будут успешно реализованы». Свой уход Виктор Емец мотивировал личными причинами.

Без интриги

В конкурсе по выбору нового главы администрации Костромы решились принять участие 12 человек. Первым документы подал Алексей Смирнов , тогда — заместитель губернатора, по предложению Сергея Ситникова . Изначально конкуренция была сильная, но до стадии собеседования 5 человек не добрались — проблемы с документацией и представленными сведениями. Глава города, он же председатель конкурсной комиссии, Юрий Журин заметил: «Скорее всего, это произошло по причинам неопытности кандидатов или небрежности, проявленной ими при подготовке пакета документов».

Лидерство опытного управленца сохранялось всё время. Не случилось сюрприза и на финальном голосовании в городской думе 5 сентября: Алексей Смирнов набрал 30 голосов из 35 возможных. Его ближайший соперник Владимир Бутылкин получил три голоса.

Болевые точки

Приход к власти случился в неспокойное время. В ближайшей перспективе — отопительный сезон, который в Костроме каждый год проходит не без проблем. Многочисленные отключения из-за прорывов держат в напряжении тысячи жителей. Сейчас идут проверки многоквартирных домов.

Непростая ситуация и с вывозом мусора. Количество жалоб от костромичей растёт. По данным комитета городского хозяйства, наиболее остро стоит вопрос с вывозом крупногабаритного мусора. В один из первых рабочих дней новый глава выехал с проверкой контейнерных площадок в жилом секторе.

«Алексей Смирнов поручил подготовить интерактивную карту, сформированную по обращениям граждан на несвоевременный вывоз мусора, — отметили в пресс-службе администрации города Костромы. — Визуализированная схема будет обновляться ежедневно. По внесённым в неё адресам комитет городского хозяйства и управление муниципальных инспекций должны незамедлительно принимать меры».

Алексей Смирнов после назначения сразу проконтролировал ремонт местных дорог, а также централизованной канализации в пос. Северный. Внимания удостоилось и строительство с участием федеральных средств социальных объектов в Заволжье — новой школы на 1000 учеников и детского сада на 220 мест. Избранный глава администрации отметил по поводу возведения учебного заведения: «Основная задача на сегодня — ускориться и вернуться к соблюдению плановых сроков работ». На контроле — капитальный ремонт моста, где работы должны быть завершены к 1 ноября.

Головы полетят?

«Резких движений не будет», — пообещал Алексей Смирнов. Это касается, в том числе, команды администрации. Но перестановки не исключаются. Что касается направлений работы, предполагается усилить поиск новых источников финансирования и взаимодействие с федеральными структурами. Развитие туризма, сфера ЖКХ и строительства, мероприятия по оздоровлению Волги — в приоритете. Что из планов реализуется, покажет время. А его в запасе у Алексея Смирнова не так много: должность он будет занимать в период полномочий Думы города Костромы VI созыва, до 2020 года.

Досье

Алексей Смирнов, 49 лет. Образование: высшее. Костромской технологический институт по специальности «Лесоинженерное дело». Опыт управленческой работы: с 2013 года — заместитель губернатора Костромской области, с 2009 года — глава Парфеньевского района. Ранее руководил компаниями. В 90-е годы был начальником Сумароковского лосиного комплекса Костромского мехлесхоза, работал главным механиком Парфеньевского лесхоза.

Тем временем