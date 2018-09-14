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На орловской трассе в ДТП погибла пассажирка иномарки Hyundai Elantra
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На орловской трассе в ДТП погибла пассажирка иномарки Hyundai Elantra 

АиФ + ещё 3 2 часа назад
Фото: АиФ
Днём 13 сентября на орловской трассе водитель Hyundai Elantra врезался в дерево — погибла пассажирка иномарки, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
Водитель иномарки ехал со стороны Москвы в Белгород, в районе 384 км трассы М-2 «Крым» он съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пассажирка легковушки погибла на месте до приезда скорой помощи, водителя с травмами госпитализировали.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Орловской области случилось 19 ДТП, в результате которых четыре человека пострадали и один погиб.
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