На орловской трассе в ДТП погибла пассажирка иномарки Hyundai Elantra

Днём 13 сентября на орловской трассе водитель Hyundai Elantra врезался в дерево — погибла пассажирка иномарки, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Водитель иномарки ехал со стороны Москвы в Белгород, в районе 384 км трассы М-2 «Крым» он съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пассажирка легковушки погибла на месте до приезда скорой помощи, водителя с травмами госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Орловской области случилось 19 ДТП, в результате которых четыре человека пострадали и один погиб.