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Ford Explorer стал лидером роста в продажах марки в России
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Ford Explorer стал лидером роста в продажах марки в России 

Автостат + ещё 1 1 час назад
Фото: Автостат
Продажи флагманского внедорожника Ford Explorer в августе выросли на 79% и составили 323 автомобиля. По итогам восьми месяцев 2018 года было реализовано 2222 автомобиля этой модели, сообщает пресс-служба Ford Sollers.
Как отмечается, доля кроссоверов и внедорожников превысила 55% в общем объеме продаж марки в России. В настоящее время Ford предлагает в сегменте SUV три модели — компактный кроссовер Ford EcoSport, среднеразмерный кроссовер Ford Kuga и семиместный внедорожник Ford Explorer. В целом с января по август 2018 года российские дилеры Ford реализовали 33568 автомобилей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, Ford Explorer стал лидером среди SUV марки Ford по привлечению клиентов, ранее владевших автомобилем другого иностранного бренда, причем свыше 10% покупателей сдали в трейд-ин автомобиль премиального бренда. По программам «трейд-ин» и «лояльный трейд-ин» (в последнем случае автомобиль приобретается с участием средств, полученных при сдаче в трейд-ин другого автомобиля Ford) сегодня реализуется примерно каждый второй Ford или свыше 50% всех автомобилей бренда в России, эта пропорция сохраняется и в продажах моделей линейки SUV.
При этом семиместный внедорожник Ford Explorer больше всех остальных Ford привлекает покупателей, прежде владевших автомобилями других брендов. Доля Ford Explorer, проданных по программам трейд-ин достигает 58% от общего объема продаж, в то время как доля лояльного трейд-ин составляет всего 7,6%. Каждый десятый покупатель пересаживается на Ford Explorer с автомобиля премиального бренда.
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