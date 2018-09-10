«Автостат»: Продажи китайских автомобилей в РФ в августе выросли на 10%

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Продажи китайских автомобилей в России в августе 2018 года выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,024 тысячи единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом за восемь месяцев реализация в РФ новых китайских автомобилей составила 22,054 тысячи единиц, что на 16% больше в годовом выражении.

"Самой популярной маркой здесь по-прежнему остается Lifan — в прошлом месяце обладателями таких машин стали 1250 россиян, что на 11% меньше, чем в августе 2017 года. На второй позиции располагается Chery , продажи которого тоже упали (-27%) и составили 416 единиц. На третье место поднялся Geely , автомобили которого в августе разошлись тиражом в 306 автомобилей (+51%)", — говорится в сообщении.

На четвертой позиции оказался Zotye — за месяц было продано 293 машины (рост в 3,3 раза). Замыкает пятерку лидеров Changan с результатом 252 проданных автомобиля (рост в 2,4 раза).