«Было страшно». Стали известны подробности аварии с легковушкой и автобусами на Кубани

Очевидцы рассказали о смертельной аварии с легковушкой и двумя автобусами между станицами Ладожской и Тбилисской на автодороге Краснодар — Кропоткин. Иномарку подрезал большегруз. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24».

Автомобиль ехал в сторону Краснодара по левой полосе. Перед ним внезапно выехала фура. Машина начала резко тормозить, дабы избежать столкновения. Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило обратно, где она столкнулась с микроавтобусом.

«Было неприятно, страшно», — вспомнил водитель рейсового автобуса Геннадий Топтун.

Машина влетела в переднюю часть общественного транспорта. Из-за этого у автобуса заклинило колесо, и он улетел на обочину. В момент столкновения в нем находились восемь пассажиров.

Полиция устанавливает виновника ЧП. По предварительной версии, если бы большегруз не подрезал иномарку, аварии удалось бы избежать.

ДТП случилось 13 сентября. В аварии погибли два человека — водитель и пассажир легковушки. Людей, сидевших в автобусах, эвакуировали и пересадили на другой транспорт.