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«Было страшно». Стали известны подробности аварии с легковушкой и автобусами на Кубани
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«Было страшно». Стали известны подробности аварии с легковушкой и автобусами на Кубани 

360tv.ru + ещё 9 14 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Очевидцы рассказали о смертельной аварии с легковушкой и двумя автобусами между станицами Ладожской и Тбилисской на автодороге Краснодар — Кропоткин. Иномарку подрезал большегруз. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24».
Автомобиль ехал в сторону Краснодара по левой полосе. Перед ним внезапно выехала фура. Машина начала резко тормозить, дабы избежать столкновения. Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило обратно, где она столкнулась с микроавтобусом.
«Было неприятно, страшно», — вспомнил водитель рейсового автобуса Геннадий Топтун.
Машина влетела в переднюю часть общественного транспорта. Из-за этого у автобуса заклинило колесо, и он улетел на обочину. В момент столкновения в нем находились восемь пассажиров.
Полиция устанавливает виновника ЧП. По предварительной версии, если бы большегруз не подрезал иномарку, аварии удалось бы избежать.
ДТП случилось 13 сентября. В аварии погибли два человека — водитель и пассажир легковушки. Людей, сидевших в автобусах, эвакуировали и пересадили на другой транспорт.
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