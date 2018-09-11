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Перевозки пассажиров на ОЖД в январе-августе выросли на 6% — до 105,5 млн человек
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Перевозки пассажиров на ОЖД в январе-августе выросли на 6% — до 105,5 млн человек 

Агентство «Москва» + ещё 1 4 часа назад
Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге (ОЖД) за восемь месяцев 2018 г. выросли на 6,2%, сообщили в пресс-службе ОЖД.
«В январе-августе 2018 г. с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено порядка 105,5 млн пассажиров, что на 6,2% превышает показатели аналогичного периода 2017 г. Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило порядка 92,4 млн человек (+6%), пассажиров поездов дальнего следования — порядка 13,1 млн (+9%)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в августе 2018 г. на ОЖД отправлено более 15,2 млн пассажиров (+5,1% к августу 2017 г.), из них в пригородном сообщении — порядка 13,1 млн (+4,5%), в дальнем следовании — более 2,1 млн (+8,6%).
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