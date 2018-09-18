Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. / ТАСС /. Два человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом во вторник в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД региона.

"ДТП произошло в районе микрорайона Песчанка. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом", — сообщил представитель ведомства.

Одному из пассажиров автобуса была оказана медицинская помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась. Водитель иномарки с переломами различной степени тяжести был госпитализирован.