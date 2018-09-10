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ТОП-5 самых распространенных автомобилей Москвы и Подмосковья
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ТОП-5 самых распространенных автомобилей Москвы и Подмосковья 

Автостат 45 минут назад
Фото: Автостат
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» уже сообщало о том, что на Москву и Московскую область суммарно приходится 15% российского парка легковых автомобилей. В количественном выражении это составляет 6,4 млн единиц. При этом модельная структура парка в обоих субъектах РФ отличается.
Так, в парке Москвы самым распространенным автомобилем является Ford Focus, который по состоянию на 1 июля 2018 года числится в объеме 88,3 тыс. экземпляров. Далее в наличии машин у жителей столицы тоже следуют иномарки: Hyundai Solaris (86,9 тыс. шт.), KIA Rio (76,4 тыс. шт.) и Skoda Octavia (70 тыс. шт.). Замыкает же пятерку лидеров московского автопарка седан LADA 2107, которого насчитывается в количестве 56,9 тыс. машин.
А вот в парке Московской области отечественная модель лидирует — тут насчитывается 70,9 тыс. автомобилей LADA 2107. За ней следуют KIA Rio (67 тыс. шт.) и лидер московского парка — Ford Focus (66,3 тыс. шт.). Также на дорогах Подмосковья можно часто встретить и Hyundai Solaris (63,1 тыс. шт.). А последним в ТОП-5 здесь финиширует еще один отечественный седан — LADA 2106 (52,2 тыс. шт.).
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