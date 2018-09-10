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ТОП-5 самых распространенных авто Москвы и Московской области
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ТОП-5 самых распространенных авто Москвы и Московской области 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Мы уже рассказывали, что по данным аналитических агентств, на Москву и Подмосковье в сумме приходится около 16% всего автопарка легковушек России.
Если говорить о цифрах, то это приблизительно составляет 6,4 миллиона легковых автомобилей.
Надо отметить, что в этих субъектах Российской Федерации структура автопарка весьма различна.
Например, в столице самой распространённой машиной является Ford Focus. Их ездит по дорогам в количестве 88,3 тысяч штук. Далее москвичи предпочитают иностранные автомобили: кореец Hyundai Solaris (около 87 тысяч экземпляров), ещё один кореец KIA Rio (более 76 тысяч авто) и Skoda Octavia (70 тысяч штук).
Топ-5 замыкает седан LADA-2107. Этих российских машин в Москве почти 57 тысяч штук.
Но та же «семёрка» в Подмосковье уже лидирует — тут ее предпочитает почти 71 тысяча автолюбителей. Потом идёт вышеназванная KIA Rio (с результатом в 67 тысяч экземпляров) и потом уже Ford Focus (более 66 тысяч машин).
Hyundai Solaris в Подмосковье занимает четвертое место с результатом чуть выше 63 тысячи авто, а замыкает ТОП-5 еще один российский знаменитый седан — ВАЗ-2106 — более 52 тысячи таких машин разъезжает по дорогам Московской области.
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