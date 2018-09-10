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Выбежавший на дорогу лось за секунду сделал из водителя каскадера — крутое видео
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Выбежавший на дорогу лось за секунду сделал из водителя каскадера — крутое видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Самый главный страх многих автомобилистов — перебегающее дикое животное — заставило этого мужчину разбудить в себе трюкача и проехать на двух колесах, не упав
Страшный инцидент, который мог явно обернуться трагедией произошел на одной из российских дорог. На кадрах видно, как автомобиль едет по дороге в лесу на скорости 130 км/ч, а в салоне от умной техники слышно: «Внимание, снижайте скорость».
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К сожалению, водитель решил сделать все по-своему и продолжил движение на той же скорости. Через несколько секунд на дороге появляется лось, который хотел перебежать. Водитель, ожидая, что животное все-таки убежит налево, взял руль вправо. Однако лось замешкался, поскользнулся и упал прямо под колеса автомобиля.
Вот тут и случилось чудо вкупе с невероятным спокойствием водителя и его мастерством: машина переехала животное лишь правой частью, поэтому она поднялась в воздух, и мужчина несколько секунд проехал на двух колесах, после чего вырулил авто и спокойно остановился.
Благодаря невероятному везению и тому, что водитель не впал в панику, к слову, даже не закричал и не произнес матерных слов, ему удалось выжить. Что касается виновника ДТП, неизвестно, выжил ли лось.
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