Россияне стали часто покупать автомобили «люкс»

Продажи люксовых автомобилей в России растут. За август 2018 года было продано 13 тысяч автомобилей — это на 14,8% больше результатов 2017 года за аналогичный период. Самая популярная марка авто в премиум-сегменте — Mercedes-Benz . За август было продано 3112 таких автомобилей, продажи повысились на 0,7% по сравнению с прошлым годом. Данные приводит аналитическое агентство «Автостат». — В прошлом месяце премиум-сегмент показал больший рост, чем весь российский рынок в целом (+11%), в связи с чем доля продаж премиальных машин превысила 9%, — пояснили в агентстве. Следом за Mercedes-Benz в рейтинге самых популярных автомобилей класса премиум следует BMW с объемом продаж 3006 автомобилей (рост продаж составил +27,5%). Замыкает тройку лидеров Lexus (2 268 авто, рост продаж +12,4%). По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего в августе в России было продано 147,4 тысячи новых автомобилей. Эта цифра на 11% больше показателей за аналогичный период прошлого года. За восемь месяцев 2018 года в России было продано 1,1 млн автомобилей.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook