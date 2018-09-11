Женщину на Honda CR-V разыскивают после наезда на девочку

Водителя Honda CR-V разыскивают в Барнауле после наезда на девочку-пешехода. Как сообщили в городской ГИБДД, наезд был совершен в 22:40 часов 9 сентября на ул. Деповской, 3. Пострадала девочка 2010 года рождения, водитель скрылся.

Группа розыска ищет золотистый Honda CR-V 1996-2001 годов выпуска с запасным колесом на задней двери без чехла и рулем справа.

За рулем находилась худощавая женщина 30-35 лет, на пассажирском сиденье — мужчина 35-40 лет.

Информацию о ДТП можно сообщить по телефонам: 393-548, 393-605, 8-960-966-6688, 391-090, 393-555, 02.